Wie weiter in Deutschland?

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer haben am Mittwoch über mögliche schrittweise Lockerungen der harten Beschränkungen in der Corona-Krise beraten. Um 16.30 will Merkel vor die Presse treten.

Nach Angaben aus Teilnehmerkreisen berichteten zunächst Gesundheitsminister Jens Spahn und der Chef des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, über den Stand der Bekämpfung der Pandemie und das Infektionsgeschehen in Deutschland.

Nach den Beratungen wollte die Kanzlerin gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz, Bayerns Regierungschef Markus Söder , und dem Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher die Öffentlichkeit über die Ergebnisse informieren.