Ausstellung über die berühmte Berner Künstlerin – Meret Oppenheim ohne Pelztasse Die Ausstellung «Mon Exposition» im Kunstmuseum Bern räumt mit den Klischees über Meret Oppenheim auf. Dafür ist es höchste Zeit. Xymna Engel

«Mich festzulegen auf einen bestimmten Stil, das hätte mich zu Tode gelangweilt»: Meret Oppenheim 1982 vor einem ihrer Werke. Foto: Margrit Baumann

Meret Oppenheim, das ist die mit der Pelztasse. Die Surrealistin. Die Muse, die von Man Ray 1933 in Paris nackt und ölbeschmiert vor einer Druckerpresse fotografiert wurde. Zeitlebens musste sich Meret Oppenheim (1913–1985) gegen solche Zuschreibungen wehren. Mit welcher Vehemenz sie dies tat, wird derzeit im Kunstmuseum Bern deutlich.

«Das stimmt nicht», schreibt die Künstlerin 1976 etwa an den legendären Kurator Harald Szeemann, der ihre Kunst in einem Katalog als «figuration romantique» und «abstraction» beschreibt. 1933 zeichnet sie eine sitzende Figur mit verschränkten Fingern, die gerade Haltung erinnert an die Künstlerin selbst. Das Gesicht ist: leer. Und dann der berühmte Satz in ihrer Rede anlässlich der Verleihung des Basler Kunstpreises von 1975: «Die Freiheit wird einem nicht gegeben, man muss sie nehmen.»