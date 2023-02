Ermittlungen abgeschlossen – Menschenhandel und Ausbeutung in Biel – Verdächtige in U-Haft Die Kantonspolizei Bern hat drei Personen identifiziert, welche mutmasslich Frauen aus Spanien nach Biel geholt und als Prostituierte ausgebeutet haben.

Eine Frau und zwei Männer müssen sich im Kanton Bern vor der Justiz verantworten, weil sie Frauen als Prostituierte ausgebeutet haben sollen. (Symbolbild) Bild: Keystone

Eine Frau und zwei Männer aus Kuba und Spanien müssen sich im Kanton Bern wegen sexueller Ausbeutung und Menschenhandels vor der Justiz verantworten. Die drei werden dringend verdächtigt, Frauen aus Spanien nach Biel geholt zu haben, wo diese sich dann prostituierten.

Die Polizei identifizierte eine 36-jährige Frau sowie einen 44-jährigen und einen 36-jährigen Mann als mutmassliche Strippenzieher, wie die Staatsanwaltschaft für besondere Aufgaben und die Berner Kantonspolizei am Freitag mitteilten.

Die Frau sowie einer der Männer sitzen in der Schweiz in Untersuchungshaft. Der zweite Mann ist in Spanien im Strafvollzug.

Während der rund zweijährigen Ermittlungen führten die Fahnder zahlreiche Einvernahmen durch. Daraus ergab sich, dass die drei mutmasslichen Täter die Prostitutionstätigkeit der Frauen massgeblich bestimmt hatten.

Die Frauen seien in ihrer Bewegungsfreiheit stark einschränkt worden. Das Trio habe die Art und den Umfang der Prostitution bestimmt, die Frauen überwacht und einen Grossteil ihres Gehalts eingezogen.

Den Verdächtigen wird Menschenhandel, Förderung der Prostitution und Beschäftigung von Ausländerinnen ohne Arbeitsbewilligung vorgeworfen. Auch Nötigung und Drohung gehören zu den Tatbeständen.

sda/msc

