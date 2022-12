Studentinnen haben in Afghanistan keinen Zugang mehr zu Universitäten. Foto: Keystone

In Kabul regieren Männer wie in Zeiten des Mittelalters: Die Taliban haben Frauen nun auch noch untersagt, Universitäten zu besuchen. Das Dekret reiht sich ein in eine lange Liste von Regeln, die weder die Würde noch das Recht auf Selbstbestimmung der Frauen in Afghanistan wahren. Es ist ein weiterer Beleg für das erschreckende Menschenbild der Taliban, mit denen der Westen einen naiven Deal einging, um seinen langen Einsatz am Hindukusch schnell beenden zu können.