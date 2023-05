Sterilisation von Frauen – «Menschen drehen am Rad deswegen» Pascale Buser wollte sich unterbinden lassen. Für die 29-Jährige habe eine Geduldsprobe rund um ihre körperliche Selbstbestimmung begonnen, erzählt sie. Mirjam Kohler

Pascale Buser sagt, der Umgang mit Frauenkörpern müsse sich ändern. Foto: Kostas Maros

Pascale Buser will keine Kinder. Sie sagt: «Es ist das Krasseste, was eine Frau tun kann: keine Kinder zu wollen. Menschen drehen am Rad deswegen.»