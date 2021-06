5 Tipps zum Belluard Bollwerk Festival – Mensch, verwandle dich Sex mit der Natur, postpandemische Auswüchse und ein Tanz mit Einzellern: Am Festival Belluard Bollwerk in Freiburg lassen sich an Performances, Vorträgen, Spaziergängen und Konzerten die Metamorphosen der Zeit beobachten. Sarah Sartorius

Auch das gibts am Belluard zu sehen: Die afrobrasilianische Tänzerin Ana Pi spürt in einer Videoarbeit entlang des Flusses Niger ihren Wurzeln nach. Videostill: Ana Pi

Die «aktuellen gesellschaftlichen und identitätspolitischen Kämpfe» und die Metamorphosen, die diese mit sich bringen, sind die übergeordneten Themen des diesjährigen Belluard Bollwerk. Wie diese Verwandlungen aussehen können, ist am Festival für zeitgenössische darstellende Kunst in Freiburg etwa in einer Performance über non-binäre Transmensch-Identitäten, einem Vortrag über queere Körper und abstrakte Formen der Erotik oder an ein Konzert mit fluider Ballroom-Musik zu sehen und hören.

Geprägt von der pandemiebedingt unsicheren Situation wird das diesjährige Festival an zwei Open-Air-Spielstätten stattfinden. Als neuer Spielort wurde der versteckte Place Verte des Remparts, hinter den Stadtmauern Freiburgs, ausgewählt und vom Künstler und Architekten Giona Bierens de Haan in die futuristisch getunte Festung Fortunée des Remparts verwandelt. Wir haben aus über dreissig Programmpunkten fünf herausgepickt.