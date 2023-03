Abo Riesenwellen-Surfen in Nazaré – Mensch gegen Meer

Die Wellen von Nazaré an der portugiesischen Küste sind besonders spektakulär – das lockt die weltbesten Surfer an. Aber vor kurzem ist ein Brasilianer hier in den Wassermassen ums Leben gekommen. In der Surfszene und der Stadt fragen sich nun viele noch mehr: Wie gefährlich ist das, was wir hier tun?