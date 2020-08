Migros gibt Kantinen in Bern ab – Mensa zu, Streit entflammt Nach der Schliessung der BFF-Mensa macht der entlassene Betriebsleiter der ehemaligen Betreiberin Migros schwere Vorwürfe. Diese behält sich rechtliche Schritte vor. Dario Greco

Bis voraussichtlich im Oktober müssen die Lernenden der BFF auf ihre Mensa verzichten. Franziska Rothenbühler

Am Montag beginnt an der Berufs-, Fach- und Fortbildungsschule (BFF) das neue Schuljahr. Doch die Mensa an an der Monbijousstrasse 28 bleibt geschlossen. Die Betreiberin Genossenschaft Migros Zürich (GMZ) hat sie per Ende Juni aufgegeben und den vier Mitarbeitenden gekündigt.