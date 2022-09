Die Maske der Mässigung ist wieder weg: Giorgia Meloni, Chefin von Fratelli d’Italia, gilt als Favoritin bei der italienischen Parlamentswahl vom 25. September. Foto: Alberto Pizzoli (AFP)

«Pacchia», so viel Italienischkunde muss schon sein, ist ein umgangssprachliches, recht derbes Wort für Sause, Party, Spass. Als Giorgia Meloni, die Chefin der Postfaschisten und wahrscheinliche Siegerin bei den italienischen Parlamentswahlen vom kommenden Wochenende, vor ein paar Tagen in Mailand auftrat, sagte sie in die Menge ihrer Anhänger: «Die Europäische Union fürchtet sich vor uns? Wenn wir gewinnen, ist die Sause vorbei.»