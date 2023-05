Kritik an Migrationspolitik – Meloni sei «unfähig» – Italien und Frankreich zoffen sich Der französische Innenminister hat der italienischen Ministerpräsidentin vorgeworfen, die Migrationsprobleme nicht in den Griff zu kriegen. Die Empörung in Rom ist gross. Marc Beise aus Rom , Kathrin Müller-Lancé aus Paris

Schon beim Besuch von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei Italiens Premierministerin Giorgia Meloni im Oktober sah der Händedruck nicht sehr herzlich aus. Foto: Filippo Attili (Keystone)

«Les Grandes Gueules», also «die grossen Klappen», heisst die Sendung, in der der französische Innenminister Gérald Darmanin am Donnerstag auftrat, und der Name ist Programm. Immer wieder verursacht die Sendung Schlagzeilen, im Fall von Darmanin löste sie jetzt erhebliche diplomatische Spannungen zwischen Frankreich und Italien aus.