Rom schöpft Gewinn ab – Italien führt überraschend Zusatzsteuer für Banken ein Wegen hoher Zinsen auf Kredite machen die Banken zurzeit grosse Gewinne. Davon will Rom nun einen guten Teil abschöpfen. Die Börse reagiert empfindlich.

Wollen Geld umverteilen: Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und ihr Stellvertreter Matteo Salvini. Foto: AFP (Archiv)

Mit dieser neu eingeführten 40-prozentigen Steuer hofft die Regierung, «einige Milliarden» Euro einzunehmen, um wiederum die Bürger zu entlasten, sagte Italiens stellvertretender Ministerpräsident und Lega-Chef Matteo Salvini am Montagabend nach einer Kabinettssitzung. Die Massnahme gilt für das Jahr 2023.

Italienische Banken machen wegen hoher Zinsen auf Kredite zurzeit grosse Gewinne. Die neue Massnahme zielt nach Salvinis Worten auf die Unterstützung von Familien und Unternehmen, die von Inflation und Zinserhöhung stark betroffen sind. Die Einnahmen aus der neuen Steuer sollen etwa zur Unterstützung von Hypotheken-Kreditnehmern und zur Senkung von anderen Abgaben verwendet werden.

Über zwei Milliarden erwartet

Medienberichten zufolge geht man von Einnahmen von über zwei Milliarden Euro aus. «Schauen wir uns einfach die Gewinne der Banken für das erste Halbjahr 2023 an, um zu verstehen, dass wir nicht von ein paar Millionen sprechen, sondern von einigen Milliarden ausgehen können», sagte Salvini. An der Börse verlieren die italienischen Bankentitel heute teils deutlich. So steht Uni Credit am späteren Dienstagmorgen bei einem Minus von fast 6 Prozent.

Die italienische Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni verabschiedete am Montagabend ein umfangreiches Massnahmenpaket mit einer Reihe von Wirtschaftsmassnahmen. Für viele Beobachter kam jedoch die Einführung einer Übergewinnsteuer für Banken in der letzten Sitzung vor der Sommerpause überraschend. So stand die Massnahme zuvor nicht auf der Tagesordnung der Kabinettssitzung.

SDA/cpm

