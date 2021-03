Was wir lesen – Melissa Broder: «Milk Fed» Die Story klang ein bisschen bescheuert. Trotzdem konnte unsere Autorin dieses Buch nicht mehr weglegen. Nina Kunz (Das Magazin)

Foto: DM

Gerade habe ich «Milk Fed» von Melissa Broder gelesen (die deutsche Ausgabe, «Muttermilch», erscheint am 31. Mai im Ullsteinverlag). Oder eigentlich müsste ich sagen: Ich habe das Buch in einem Nachmittag verschlungen, was im Grunde ziemlich verwunderlich ist, denn die Story hört sich erst mal völlig bescheuert an.

«Milk Fed» erzählt nämlich die Geschichte einer jungen Frau, die hochgradig essgestört ist und sich in eine Frozen-Yoghurt-Verkäuferin verliebt. Oder etwas genauer: Der Roman handelt von der 24-jährigen Rachel, die in Los Angeles in einer Talentagentur arbeitet, mit allem hadert und sich im Nicht-Essen versteift, weil das Hungern so etwa das Einzige ist, was ihr Halt gibt. Doch dann trifft sie Miriam, die zuerst ihr restriktives Essregime und bald auch ihr ganzes Leben durcheinanderbringt.