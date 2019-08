Melanie ist jetzt Tom

Ich kannte Melanie seit drei Jahren, als sie sich bei mir outete. Sie fragte mich, ob die Leute an unserer Schule wohl gut reagieren würden, wenn sie Testosteron nähme. Ich hatte zwar bemerkt, dass Melanie immer männlicher wurde, schenkte dem aber keine grosse Beachtung. Nie hätte ich damit gerechnet, dass sie sich als Mann fühlt. Ich war überrumpelt. Dementsprechend reagierte ich. «Ich finde, für das letzte Schuljahr lohnt sich so viel Aufwand nicht», antwortete ich. Ich hatte Angst um sie. Erstens, weil ich nicht sicher war, ob die Lehrpersonen und Schüler positiv reagieren würden. Zweitens, weil ich nicht wollte, dass sie etwas tat, was sie später bereuen würde. Ich hatte keine Ahnung, dass Melanie sich darüber schon seit mehr als zwei Jahren Gedanken machte.

Viel Verständnis bekommen

Bis zur Matur lebte Melanie noch als Mädchen. Die Abschlussprüfungen im Juni 2017 bedeuteten einen Wendepunkt. Danach akzeptierten die Eltern, dass ihre Tochter ihr Sohn ist und Tom heisst. Ab Oktober benutzte Tom täglich ein Testosteron-Gel. Seine Stimme wurde tiefer, die Brüste kleiner und der Bart begann zu spriessen. «Ich weiss nicht, ob es besser gewesen wäre, wenn ich mein Coming-out früher gehabt hätte», sagt Tom. «Ich habe auf jeden Fall den Weg des geringsten Widerstands gewählt.» Da der Grossteil der Veränderung im Zwischenjahr zwischen Schule und Studium passierte, muss er sich nicht vor vielen Leuten erklären. Familie und Freunde reagierten gut und verständnisvoll. Davon war sogar Tom etwas überrascht. «Die Gesetze in der Schweiz zum Beispiel bezüglich gleichgeschlechtlicher Ehe sind etwas veraltet. Aber die Menschen zum Glück nicht.»

Ein Jahr nachdem Tom sein Coming-out bei mir hatte, lebte er wirklich als Mann. Klar, der neue Name und die neuen Pronomen waren am Anfang schwierig, aber ich gewöhnte mich daran. Sonst änderte sich zwischen uns nichts. Ich konnte mit Tom genau so reden, wie ich es mit Melanie tat, egal ob es um Politik, Filme oder Dates geht. Unsere Beziehung blieb genau gleich wie vorher. Nur wirkte Tom im Allgemeinen glücklicher und selbstsicherer als Melanie. Ich war stolz auf ihn.

Gericht lehnt zuerst ab

Um seine Umwandlung offiziell zu machen und keine Probleme bei Ausweiskontrollen zu bekommen, wollte Tom im April 2018 sein Geschlecht auch amtlich ändern. Dafür reichte er beim Bezirksgericht Horgen ein Gesuch ein, dem er die psychiatrische Bestätigung einer Geschlechtsidentitätsstörung bei legte. Das Gericht erkundigte sich danach, welche unumkehrbaren Geschlechtsangleichungen Tom schon vorgenommen habe. «An diesem Punkt holte ich mir einen Anwalt, denn ich hatte damals noch keine geschlechtsangleichende Operation gemacht. Die Namensänderung war mir aber sehr wichtig», sagt Tom.

Das Gericht lehnte das Gesuch ab. Tom liess das nicht auf sich sitzen. Er focht die Entscheidung beim Zürcher Obergericht an. Dieses wies den Fall wieder ans Bezirksgericht zurück. Es berief sich unter anderem auf den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Nach der zweiten Anhörung nahm das Bezirksgericht Horgen den Antrag an. Das heisst, Tom kann auch in offiziellen Dokumenten Tom heissen und gilt als Mann.