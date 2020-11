Kolumne Katja Früh – Melanias Tagebucheintrag (letzte Folge) Was denkt die First Lady über die Niederlage ihres Mannes? Katja Früh (Das Magazin)

3. 11. 2020 – Eigentlich wollte ich, wenn Donald den Sieg bekannt gibt, das goldene Versace tragen, das wäre wirklich der Hammer gewesen, aber der Schneider hat einen Fehler gemacht, und es sah in der Taille so aus, als ob ich zugenommen hätte. Ich habe eine totale Wut auf ihn! Hab dann extra den schwarzen Hosenanzug gewählt mit weisser Bluse, wenn man so haushoch gewinnt, kann ein bisschen Understatement nicht schaden. Es kam voll gut an. Das Versace trag ich dann bei der offiziellen Verkündung und der Party. Wenn der Schneider es schafft, dieser Idiot.