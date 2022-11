Tagestipp: The Notwist – Melancholie im Mikrofon Die deutsche Indie-Institution The Notwist stellt ihr jüngstes Album «Vertigo Days» live vor. Regula Fuchs

Seit 1989 im Musikgeschäft: The Notwist. Foto: zvg

Sie sind eine Institution im deutschen Indiepop: The Notwist. Seit 1989 steht die Band aus Oberbayern für hymnische Gitarrenklänge, Breitleinwand-Balladen und eine Melancholie, aus der auch immer ein bisschen Hoffnung hervorschimmert. Ein weiteres Kennzeichen ist der langsame Veröffentlichungsrhythmus, und so hat es bis zum jüngsten Album «Vertigo Days» (2021) einmal mehr sieben Jahre gedauert. Dafür kann The Notwist – trotz Pandemie – darauf einige internationale Gäste wie etwa die Japanerin Saya Ueno begrüssen. (reg)

Regula Fuchs schreibt über alles Mögliche in der Kultur und darüber hinaus - auch über Katzenleitern oder Klangkäse. Sie hat Germanistik, Theaterwissenschaft und Anglistik studiert und leitet das Ressort Kultur & Gesellschaft. Mehr Infos

