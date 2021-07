Super League

45.

Pause. Endlich – darf man das sagen? Nun, es ist kein gutes Spiel bisher. Das liegt vor allem daran, dass GC sich vor allem um den eigenen Strafraum herum aufhält und YB bisher die Geduld des Meisters hat und noch nicht voll aufs Gas drückt. «Die Pause kommt in einem guten Moment», findet GC-Flügel Petar Pusic, das kann man so sehen, YB hat gerade in den letzten Minuten den Druck erhöht. Und wir sehen uns in 15 Minuten wieder!