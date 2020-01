Wo sind all die Super-Mütter?

Einmal mehr haut die Erziehungswissenschaftlerin Margrit Stamm mit tendenziösen Aussagen auf die Mütter ein. Sie macht sich damit zur Steigbügelhalterin des Patriarchats, das sie kritisiert.

Diesmal kritisiert Stamm die Super-Mütter. Sie bezieht sich im Interview mit der «SonntagsZeitung», das auch in der «Bund»-Onlineausgabe erschienen ist, auf eigene Forschung. Diese Mütter, so Stamm, opferten sich für das Kind auf und verunmöglichten dem Vater, eine eigenständige Beziehung zum Kind aufzubauen. Stamm suggeriert, dass die Super-Mütter für die immer noch weit verbreitete traditionelle Rollenverteilung verantwortlich sind. Dass sich die Väter nicht mehr in der Familie engagierten, liege an diesen Müttern. Denn, so argumentiert Stamm, in 90 Prozent der Familien hätten die Partner das Modell gemeinsam gewählt.