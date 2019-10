Wie klug sind Paukenschläge auf Kosten der Stabilität?

Rein rechnerisch rechtfertigen gut 14 Prozent Wählerstimmen einen Bundesratssitz. Wahltag wäre Zahltag. Mit Betonung auf Tag. Das hiesse, den Bundesrat alle vier Jahre neu zusammenzusetzen, wenn der Zeitgeist die Proportionen im einstelligen Prozentbereich in die eine oder andere Richtung verschiebt. Das kann man wollen. Man kann es sogar begründen. Das Jahr 2019 brachte wuchtig die Frauen- und die Klimabewegung in Gang. Und die Anliegen dahinter haben Gewicht. Das konnte nicht folgenlos bleiben.

Allerdings haben diese beiden Themen andere politische Schwerpunkte überblendet, die es nicht zu zigtausend Luftballons auf dem Bundesplatz gebracht haben: etwa die fragilen Erfolgsfaktoren des Unternehmertums und der Vollbeschäftigung. Oder die Frage, wie sich die Schweiz der 4. industriellen Revolution stellt. Wie wir es mit der EU und als Export­nation mit den Weltmärkten halten. Was Demografie und Unternullzins-Zeitalter für die Sozialversicherungen bedeuten. All das und vieles mehr ist im Sog der Demos untergegangen.

Fakt bleibt: Das Wahlsignal hängt wie eine Leuchtrakete über der Schweiz. Alles wird im funkelnden Licht des 20. Oktober diskutiert. Fakt ist auch, dass selbst die siegreichen Parteien vom Erfolg überrascht wurden. Noch kein Fakt, aber eine Frage mit viel Eigendynamik ist, ob sich die Sitz­verschiebungen auf die Zusammensetzung des Bundesrats auswirken sollen. Sollen sie das? Nicht unbedingt oder wenigstens nicht sofort, wenn alles noch so wäre, wie es das Kollegialprinzip ursprünglich wollte.

Nämlich, dass der Bunderatshut wichtiger ist als der Parteihut. Aber das sind Tempi passati. Ich meine leider, aber das sehen nicht alle so. Umso inten­siver wird über die Abbildung von Wahlresultaten in der Zusammensetzung der Landesregierung diskutiert. Das Ob wird kaum oder nur lau bestritten. Aber wie steht es mit dem Wie und dem Wann? Sind Korrekturen im Eilverfahren tatsächlich der Weisheit letzter Schluss? Sind Paukenschläge auf Kosten der Stabilität klug? Führt permanentes Wahlkampffieber zu besseren Resultaten oder nur zu noch radikalerem Profilierungsdruck? Ist ein System gerecht, wenn es den Moment abbildet oder wenn es Wellenschläge aushält? Das kann man so oder anders beantworten. Aber sorgfältig darüber nachdenken sollte man schon.

Natürlich macht es Sinn, den Wählerwillen in der Regierung zu spiegeln. Aber soll man dies im kurzen Takt tun, möglichst schon im Dezember? Wird eine simple Prozentrechnung einem Schnitt ins System gerecht? Oder wäre es gar eine Idee, noch einen Schritt weiter zu gehen und die neue Zauberformel mit einer Amtszeitbeschränkung und mit der Absage an taktische Rücktritte zu kombinieren? So würden Vakanzen absehbar, und Trendwenden müssten sich über eine Legislaturperiode hinweg bestätigen, bevor man das Steuer herumreisst. Oder gibt es ganz andere Wege, um Kontinuität und Umschwung klug zu kombinieren – Geduld und Anspruch, Beständigkeit und Erneuerung?

Zu tun, als ob nichts war, ist kein Rezept. Zu tun, als müsse man gleich alles auf den Kopf stellen, wohl auch nicht. Statt aufgeregt herumzuflattern, täte die Politik deshalb gut daran, in sich zu gehen und auf der Höhe ihrer staatspolitischen Verantwortung darüber nachzudenken, was die Schweiz langfristig weiterbringt. Politisches Personal ist für das Land da, nicht umgekehrt. Einzelfragen in Ehren, aber es gibt auch Zusammenhänge. Und wenn es um die Zukunft geht, kommt es nicht darauf an, was wir von ihr halten. Es kommt darauf an, was sie von uns hält.

Daniel Eckmann ist Jurist, Partner im Beratungsunternehmen Klaus-Metzler-Eckmann-Spillmann und Lehrbeauftragter an der Uni Bern. Zuvor war er stellvertretender SRG-Generaldirektor und Kommunikationschef von Bundesrat Kaspar Villiger. Bild: Dominique Meienberg (Archiv)