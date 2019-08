Verdichtung – ein verführerisches Schlagwort

Doch schauen wir uns den Ausdruck etwas genauer an. Die wenigsten, die das Wort brauchen, dürften sich bewusst sein, dass es sich um eine Metapher handelt. Metaphern haben die Eigenschaft, dass sie gewisse Aspekte eines Sachverhaltes genau beleuchten, dafür aber andere Aspekte ausblenden. Metaphern sind nicht nur etwas für Dichter. Unsere Alltagssprache, aber auch die Sprache von Politikern, Architekten und Planern trieft nur so davon. Wenn ich beispielsweise sage, die Grünfläche der Stadt Bern betrage so und so viele Hektaren, dann denke ich nicht an die unzähligen Insekten, Pflanzen, kleinen Würmer, Bakterien und den Humus, die aus der Fläche erst Lebensräume machen. Die Metapher Fläche reduziert gleichsam das ganze Leben zu einer glatten und toten Oberfläche.

Genauso ist es mit der Verdichtung. Als Metapher kommt das Wort aus der Physik. Es ist abgleitet von Dichte. Damit meint man das spezifische Gewicht von festen oder gasförmigen Körpern, bezogen auf ein bestimmtes Volumen. Gebäude, Menschen, Tiere und Pflanzen werden dabei nur als passive Materie wahrgenommen. Wenn also eine Siedlung oder ein ganzes Stadtquartier verdichtet werden, enthalten diese nach der Verdichtung mehr Gebäudeteile, mehr Nutzfläche, mehr Menschen auf gleichem Raum. Metaphern haben die Eigenschaft, dass sie das Denken in eine bestimmte Richtung beeinflussen. Das kann bewusst oder unbewusst geschehen. Die Verdichtungsmetapher schafft eine Aussensicht, sie ist auf Gebäude konzentriert. Sinnliche und soziale Aspekte werden nicht mitgedacht.

Spätestens hier wird man mir widersprechen und sagen: «Nein! Natürlich achten wir bei der Verdichtung auf die architektonische Qualität und die darin lebenden Menschen, Tiere und Pflanzen.» Dass hier die Planung Fortschritte gegenüber den lieblosen Kasernenbauten der 1960er- und 1970er-Jahre gemacht hat, ist nicht zu bestreiten. Zwischen Mehrfamilienhäusern gibt es nicht mehr bloss das sterile Abstandsgrün, sondern vermehrt auch Naturgärten, Kinderspielwiesen und begrünte Dächer. Nicht alles, was gebaut wird, ist seelenloser Rendite geschuldet. Manche Überbauungen erbringen eine höhere Qualität als die «Einfamilienhausteppiche» der 1960er- und 1970er-Jahre oder diese öden Grossbauten aus Beton, Stahl und Glas, wo man zuerst fragen muss: Wo befindet sich der Eingang?

Aber das ändert nichts daran, dass Metaphern unser Denken und Handeln oft einseitig leiten. Die moderne Linguistik, also die Wissenschaft von der Sprache und wie wir mit Sprache umgehen, hat das längst nachgewiesen. Metaphern rufen bestimmte Deutungsmuster und Vorstellungen (sogenannte framings) ab und prägen damit auf eine verführerische, oft nicht bewusste Art unser Verständnis und damit indirekt auch unser Handeln.

Die Verdichtung von Dorf- und Stadtteilen suggeriert, dass es da eine übergeordnete Planungsinstanz (Stadtbehörde oder Bauherrschaft) gebe, die mit einem Adlerblick ausgestattet ist und über Gebäude und Menschen fast so verfügt, wie man über Figuren auf einem Schachbrett verfügt. Verdichtung ist neben anderen Metaphern wie Raum, Fläche, Potenzial oder System ein Beispiel für oft gedankenlos verwendete Wörter. Diese zu hinterfragen, ist hilfreich für einen erweiterten Blickwinkel. Ebenso sollte man sich immer auch fragen, ob das Gemeinte nicht auch anders und ebenso anschaulich ausgedrückt werden kann. Für Verdichtung könnte es dann beispielsweise heissen qualitative Entwicklung nach innen oder innere Aufwertung.