Multikulturelle Quartiere brauchen starke Schulen

Sek oder Real? Die Eltern von Sechstklässlerinnen und Sechstklässlern haben in diesen Tagen in einem Übertrittsgespräch erfahren, wie der erste Laufbahnentscheid im Leben ihrer Töchter und Söhne ausfallen soll. Meistens kommt dieser nicht überraschend. Dennoch führt diese Zäsur immer wieder zu Druck, der manchmal in Wut oder gar Tränen mündet.