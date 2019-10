Meyer Burger braucht Dialog statt Zank

Wenn bei einem Unternehmen sonst alles rundläuft, mag man das als Peinlichkeit abtun. Bei Meyer Burger aber läufts nicht rund. Das Unternehmen schreibt regelmässig rote Zahlen. Es kämpft mit volatiler Nachfrage und der Billigkonkurrenz aus China. Die Aktie – einst ein Börsenliebling mit einem Kurs jenseits der 10 Franken – ist längst ein sogenannter Pennystock und nur noch gut 40 Rappen wert.

In diesem Umfeld würde es einen Dialog über die Strategie der Zukunft brauchen, ein Zusammengehen der wichtigen Kräfte. Auf welche Technologien und Partner setzen? Was selber herstellen und was auslagern? Wer weiss, vielleicht hätte die Kapitalgesellschaft Sentis mithelfen können, auf diese Fragen die richtigen Antworten zu finden. Immerhin stellen sich die Leute hinter Sentis auf den Standpunkt, dringend fällige Korrekturen am bisherigen Kurs vorgeschlagen zu haben, als das Management noch die Produktionsverlagerung nach China als Lösung propagierte. Statt die Köpfe zusammenzustecken, schlägt man sie sich aber gegenseitig ein.

Wer den Zank losgetreten hat, ist nicht zu eruieren. Aber von der aktuellen Führung hätte man aus ihrer Position der Stärke mehr Grösse erwarten dürfen. Rechtsprofessor Peter V. Kunz, der an der Versammlung mit einer Vollmacht von Sentis sprach, sagte zu Recht: Die Statuten von Meyer Burger schreiben keine Einstimmigkeit im Verwaltungsrat vor. Man hätte Sentis also einfach ins Gremium einbinden und bei strittigen Entscheiden überstimmen können.