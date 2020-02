Menschen aus Eritrea verdienen unseren Schutz

Das finanzielle Engagement der Schweiz in Eritrea suggeriert, seit dem Friedensvertrag mit Äthiopien vor eineinhalb Jahren habe sich das Blatt gewendet. Afrika-Kenner, Menschenrechtsorganisationen und das Uno-Hochkommissariat für Menschenrechte kommen aber zu einem anderen Schluss: Die Verhältnisse hätten sich seit dem Friedensschluss nicht substanziell gebessert. In Eritrea besteht noch immer ein hermetisches, repressives System unter dem Militärdiktator Isayas Afewerki. Auch der unbefristete Nationaldienst, der für viele Menschen Zwangsarbeit bedeutet, wird vom Regime fortgeführt.

Selbstverständlich ist es wertvoll, wenn die Schweiz in Eritrea die Bildung fördert. Die zentrale Frage aber ist: Haben die Jugendlichen dank der Ausbildung tatsächlich bessere Perspektiven in diesem Überwachungsstaat, in dem es keine Verfassung, kein Parlament, keine unabhängige Justiz und keine Freiheit gibt? Was nützt ihnen ihre Ausbildung, wenn ihnen Zwangsarbeit droht? Weshalb gibt es keine echte Zusammenarbeit mit der eritreischen Regierung und keine wirkliche Öffnung nach aussen? Und weshalb hat das IKRK noch immer keinen Zugang zu eritreischen Gefängnissen?

Hier liegen die Ursachen, weshalb eritreische Asylsuchende nicht freiwillig nach Eritrea zurückkehren. Sie haben Angst, begründete Angst. Das Bundesverwaltungsgericht St. Gallen, das Wegweisungen ausspricht, anerkennt, dass der Nationaldienst tatsächlich Zwangsarbeit darstelle und dass Misshandlungen, Folter und sexuelle Übergriffe weitverbreitet sind. Weil die Misshandlungen allerdings nicht «flächendeckend» vorkämen, sei eine Rückkehr möglich. Wer aber würde unter solchen Bedingungen freiwillig zurückkehren? Nicht einmal ein Monitoring von rückreisewilligen Personen ist unter der jetzigen Regierung möglich.

Die Stimmung gegenüber eritreischen Flüchtlingen ist in der Schweiz nicht gut. Eine starke Eritrea-Lobby, repräsentiert durch den eritreischen Honorarkonsul Toni Locher und das Schweizerische Unterstützungskomitee für Eritrea, ergreift in der Öffentlichkeit immer wieder offen Partei für die eritreische Diktatur und bezeichnet die Asylsuchenden pauschal als Wirtschaftsflüchtlinge. Dieser Gruppe schenkt man in der Gesellschaft und der Politik meiner Meinung nach viel Gehör, weil die grosse eritreische Flüchtlingsgruppe bedrohlich wirkt und sich zu einem sozialen Kostentreiber entwickeln könnte.

Letztlich sind es aber Menschen. Wenn sie keine direkte Bedrohung in ihrem Land erfahren, sollen sie kein Asyl in der Schweiz erhalten, aber zumindest eine humanitäre Aufnahme auf Zeit, damit sie nicht in der Nothilfe verelenden, sondern menschenwürdig leben können. Für ein Land wie die Schweiz, das sich einer humanitären Tradition rühmt und Depositarstaat humanitärer Organisationen ist, wäre das das Minimum.

Daniel Winkler ist Pfarrer in Riggisberg. Er setzt sich für Flüchtlinge in der Schweiz ein.