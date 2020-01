Kein Platz ist auch keine Lösung

Raumplanung ist eine Angelegenheit mit hohem Konfliktpotenzial. Geht es darum, wo Kehricht verbrannt, Asylsuchende untergebracht oder Atommüll gelagert werden soll, können in den betroffenen Gemeinden die Emotionen hochkochen. So auch in Wileroltigen. Seit die Kantonsregierung auf einen Transitplatz für ausländische Fahrende in der Gemeinde pocht, brodelt es im Dorf. Es ist eine Reaktion, an welcher der damals zuständige Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP) nicht unschuldig ist. Im Sommer 2017, als 500 Fahrende auf der Autobahnraststätte vor dem Dorf hielten und teils Felder verunreinigten und Infrastruktur demolierten, zeigte er wenig Fingerspitzengefühl. Anstatt den Ärger der lokalen Bevölkerung ernst zu nehmen, machte er ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt publik, dass in ihrer Gemeinde ein fixer Transitplatz gebaut werden soll.