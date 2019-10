Im Bundeshaus muss jetzt Schluss sein mit Trödeln

In Grossbritannien, im Ursprungsland der parlamentarischen Demokratie, zerstört das Brexit-Chaos das Vertrauen in die Institutionen. In Italien sucht eine wackelige Regierung den Weg aus dem populistischen Schlamassel. In Polen und Ungarn missachten autoritäre Politiker den Rechtsstaat. Alles Gründe, sich darüber zu freuen, dass der zu Ende gehende Wahlkampf in der Schweiz so langweilig war. Und dass die Wahlen vom 20. Oktober 2019 so wenig verändern werden.