Ein winziger Schritt in die richtige Richtung

Wir essen zu viel Zucker, und gesund ist das für niemanden. Deshalb sind die Massnahmen zur Zuckerreduktion, die Bundesrat Alain Berset gestern vorgestellt hat, ein Schritt in die richtige Richtung. Der Zuckergehalt in Joghurts soll um 10, jener in Cerealien um 15 Prozent sinken.