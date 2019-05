Ein Lob auf die FDP-Chefin

Ist das freisinnige Manöver, mit Blick auf die Wahlen im Herbst als ökologisch sensibel dazustehen, nun also definitiv ein grandioser Rohrkrepierer? Und abgesehen davon ein masochistischer Akt der Selbstzerfleischung? Tatsächlich kann es passieren, dass am 22. Juni, wenn die Delegierten über das Papier entscheiden, die alten Gräben zwischen ökologisch Aufgeschlossenen und Bremsern aufbrechen. So gesehen, tut die FDP im Moment genau das, wovon Politologen dringend abraten: kurz vor den Wahlen ein Thema mit internem Streitpotenzial anzupacken. Es gilt als ausgemacht, dass es für Parteien klüger ist, in dieser Phase Geschlossenheit zu demonstrieren.

Streng genommen stimmt das. Dennoch ist es richtig, dass FDP-Präsidentin Petra Gössi ihre Partei dem ökologischen Stresstest aussetzt, trotz aller Risiken für die FDP. Nichts zum Klimawandel sagen, das geht nicht in Zeiten der Klimastreiks. Das aus Angst vor internem Streit lange verdrängte Thema lässt sich nicht länger verdrängen. Die FDP braucht sich für die klassisch liberalen Rezepte im Positionspapier auch nicht a priori zu schämen. Anreize wie CO2-Vorgaben, bei deren Verfehlung Sanktionen drohen, sind durchaus sinnvolle Instrumente.

Neu fordert die FDP eine CO2-Abgabe auf Benzin und Diesel. Das ist eine kleine Sensation, vor wenigen Monaten noch undenkbar. Sagen die ­Delegierten dazu Ja, hat die marktwirtschaftliche Treibstoffabgabe nach vielen gescheiterten Anläufen im eidgenössischen Parlament erstmals eine Chance auf Erfolg.