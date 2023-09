Meinungen zur Fusion am Mundige-Fescht – «Für was?» – «Man kann es machen» – «Ich kann mit beidem leben» Viel Volk und viel Politprominenz auf der gesperrten Bernstrasse in Ostermundigen. Und diskutiert wurde am Dorffest auch über eine mögliche Fusion mit Bern. Simon Wälti

Nächster Halt Bern? Am Mundige-Fescht am Samstag war der kleine Zug eine der Attraktionen in der Chilbi-Zone. Foto: Enrique Muñoz García

«Zäme si mer stercher» – so lautet der Slogan der Befürworterinnen einer Fusion zwischen Ostermundigen und Bern. «Die Fusion ist eine Sackgasse», sagen die Gegner. Doch bei vielen am Mundige-Fescht an diesem Samstag ist die Meinung noch nicht gemacht. «Ich habe mich noch nicht entschieden», sagt eine Frau, deren Tochter sich gerade am Brunnen nass gespritzt hat. «Es könnten beide profitieren, aber ich muss mir noch mehr Informationen beschaffen.» Ihre Freundin lebt im Wittigkofen-Quartier, also in der Stadt Bern, sie findet dagegen: «Ihr solltet eine eigene Gemeinde bleiben.»

«Man kann es machen, ich würde wohl nicht Nein sagen.» Junger Mann, neu nach Ostermundigen gezogen

Drei junge Männer trinken ein Bier im Schatten der Bäume und sprechen wohl über alles andere als über eine Gemeindefusion. Einer von ihnen ist vor kurzem nach Ostermundigen gezügelt, hat sich aber noch nicht mit der Frage befasst. «Man kann es machen, ich würde wohl nicht Nein sagen», meint er, nachdem er einige der Argumente im Schnelldurchlauf gehört hat. Sein Kollege aus Bern hält die Sache für sinnvoll und erkennt einen «Mehrwert».

Nationalräte auf der gesperrten Bernstrasse

Letztes Jahr wurde der Herbstmärit als Mundige-Fescht neu lanciert – nachdem dieser wegen der Corona-Pandemie zweimal ausgefallen war. Im letzten Jahr litt das Fest unter dem nicht sehr freundlichen Wetter. Vor allem am Vormittag war die Stimmung trüb bis trist.

Doch in diesem Jahr ist alles anderes: Die Sonne scheint, die Menschen schlendern Schulter an Schulter durch die gesperrte Bernstrasse sowie über das Schulhausareal – und man trifft auf geballte Politprominenz. Am 22. Oktober fällt nicht nur die Entscheidung, ob Ostermundigen und Bern fusionieren, sondern auch, wer in den nächsten vier Jahren im Bundeshaus im National- und Ständerat politisieren darf.

1 / 8 Nicht nur Melanie Mettler (GLP) zeigte sich am Mundige-Fescht. Viele Parteien und Politiker verteilten kleine Süssigkeiten. Foto: Enrique Muñoz García

Jürg Grossen und Melanie Mettler von den Grünliberalen sind da, Flavia Wasserfallen und Matthias Aebischer von der SP und Nationalrat Heinz Siegenthaler von der BDP. Und vielleicht noch andere amtierende Mitglieder des Nationalrats, die sich gerade ausserhalb des Blickfelds aufhielten. Die Piraten haben zwar (noch) niemandem im Bundeshaus, sie verteilen aber aufblasbare Plastiksäbel – ein auffälliges Alleinstellungsmerkmal.

«Grüessech, mir stimme Nei!»

Der Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) will sich anhören, wie die Ostermundiger und Ostermundigerinnen über eine Fusion mit Bern denken. Einige sagen im Vorbeigehen zu ihm: «Grüessech, mir stimme Nei!» Da gibt es wohl nicht mehr viel zu diskutieren. Vor allem die ältere Generation stehe im Nein-Lager, sagt von Graffenried. Durch die eidgenössischen Wahlen würden aber auch die Jüngeren an die Urne gehen. Das könne ein Vorteil sein. Doch das Ergebnis in Ostermundigen sei offen. Relativ zuversichtlich ist von Graffenried, was die Stadt betrifft: «In Bern kommt es gut», sagt er.

«Ich verstehe es nicht. Warum will man alles ändern?» Ältere Frau aus Ostermundigen

Ja, die ältere Generation ist skeptisch, das stimmt. Eine 78-jährige Frau will jedenfalls nichts davon wissen: «Ich verstehe es nicht. Für was? Warum will man alles ändern?» Sie schüttelt den Kopf. «Das bedeutet nur jemand mehr, der einem dreinredet.»

Thomas Iten kommt nicht vorwärts

Auch der Ostermundiger Gemeindepräsident Thomas Iten (parteilos) kommt vorbei. Besser gesagt: Er kommt nicht vorwärts, denn er wird immer wieder angesprochen. Eigentlich will er zum Fussballspiel seines Sohnes. Unterdessen läuft aber dort schon die zweite Halbzeit, und das Ostermundiger Team führt mit 4:0. Itens Unterstützung am Spielfeldrand wird also nicht mehr gebraucht. Bei der Abstimmung im Oktober rechnet Iten dagegen nicht mit einem knappen Ergebnis und nicht mit einem Kantersieg.

«Wie es auch ausgeht, ich kann mit beidem leben.» Ostermundiger, in Bern aufgewachsen

Wen es nicht zu einem der vielen Essensstände zieht, der kann am Glücksrad drehen, mit einer Rute Plastikenten aus einem Planschbecken fischen, in einem Chiubi-Züglein Platz nehmen – oder am Stand der Mitte-Partei eine Prognose wagen. So funktioniert es: Man legt einen Ball in eine Ja- oder in eine Nein-Kiste. Am Nachmittag liegen die Nein-Stimmen noch vorne. Ausgezählt wird am Ende des Tages – respektive definitiv am 22. Oktober.

Die Schülerband AirForce heizt den Ostermundigern ein. Später am Abend traten auch Chlyklass auf. Foto: Enrique Muñoz García

Ein Mann an einem der vielen Festtische meint, der Entscheid sei ihm eher gleichgültig: «Wie es auch ausgeht, ich kann mit beidem leben.» Er ist in Bern aufgewachsen, nun lebt er schon lange 300 Meter weiter in Ostermundigen. Es gefällt ihm – auch wenn seit einiger Zeit ab und zu der Schatten des Bäretower auf seinen Wohnblock fällt.

