Interview mit Hausarzt - «Meine vielen Long-Covid-Fälle kann ich nirgendwo melden»

«Besonders beunruhigend war für mich, dass es sich bei fast allen Long-Covid-Betroffenen um junge Personen zwischen 20 bis 60 Jahren ohne Risikofaktoren handelte»: Res Kielholz arbeitet in einer Praxisgemeinschaft für Allgemeine Innere Medizin in Uster.

Herr Kielholz, spüren Sie die Omikron-Welle bereits in Ihrer Praxis?

Ja, seit Anfang Dezember behandle ich 9 Fälle. Die Betroffenen waren alle geimpft oder genesen. Wie erwartet litten sie gegenüber Delta-Infizierten seltener an Husten und Geruchsverlust, dafür mehr an Schnupfen, Halsweh und meistens an heftigen Kopfschmerzen und Müdigkeit. Der Verlauf war in 8 Fällen bisher komplikationslos.