Beim Heimrennen in Lenzerheide peilt der Spitzen-Mountainbiker den alleinigen Weltcuprekord an. Angetrieben wird der 36-Jährige vom Ehrgeiz – und seinem Töchterchen.

Sie sind Vater eines sechsjährigen Mädchens und setzten es bereits früh auf ein Mountainbike. Wollen Sie aus Ihrer Tochter eine Profifahrerin machen?

Ich habe sehr viel Spass, mit ihr Rad zu fahren. Mittlerweile absolviert sie bereits Trails. Sie fuhr kürzlich am Churer Hausberg Brambrüesch ein Downhillrennen. Als sie im Ziel war, sagte sie, sie möchte zurück an den Start und noch einmal fahren. Es ist schön, wenn sie Spass hat. Mir ist es wichtig, dass sie einen aktiven Lebensstil mit auf den Weg bekommt und die Natur schätzen lernt. Ob sie an Wettkämpfen teilnehmen will, ist aber allein ihre Entscheidung.