Neue Songs von Baze – «Meine Stimmung kann schnell kippen» Mehr Holzhacken, weniger Zechen: Wegen der Pandemie nimmt es der Berner Rapper Baze ruhiger. Auf drei Kurzalben hat er intime Momentaufnahmen und Stimmen aus der Nacht gebannt. Céline Graf

«Glücklech sii isch nid eifach»: Baze meldet sich aus der Winterdunkelheit. Foto: Jonas Moser

Wie das ältere Paar an der Bushaltestelle, das ständig miteinander «liiret». Oder wie der Stammgast in der Beiz, der nie um eine wahnwitzige Geschichte verlegen ist. Sie mögen als Aussenseiter gelten, Baze gibt ihnen eine Hauptrolle. «Ich fühle mich mit Menschen verbunden, die aus dem Rahmen fallen», sagt der Berner Rapper und Grafiker. Das sei als Kind bereits klar gewesen, als er in seinen Comics lieber Teufel mit blauen Augen und Zigarette im Mundwinkel als putzige Figuren gezeichnet habe.

Der mittlerweile 40-jährige Basil Anliker, wie Baze bürgerlich heisst, sieht es genauso: «Unsere nach Perfektion und Optimierung strebende Wohlstandsgesellschaft finde ich anstrengend.» So ist es Widmung und Statement gleichermassen, wenn er Gesprächsfetzen aus seinen nächtlichen Begegnungen mit Menschen in Bern und anderen Städten in sein neustes Werk einstreut.