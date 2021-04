Wir verunsicherten Eltern – Meine Kinder sind so gut erzogen… …dass es schon fast weh tut. Lena Gorelik (Das Magazin)

Und immer schön danke sagen: Fanny und Alexander, aus dem gleichnamigen Film von Ingmar Bergman. Bild: IFTN/United Archives/Keystone

In der Primarschule habe ich eine Klasse übersprungen, und in der neuen, in die ich kam, mochte mich keiner. Sie blickten mich an: Die hat ja die Klasse übersprungen.

Ich erzähle das, weil ich mich gerade beim Schreiben genau so fühle: als wäre ich wieder dreizehn, als würde man für Wissen und Können und Lernen mit einem Stigma bestraft. «Streberin!», dieses Wort, nach dem nichts mehr kommt, als würde sie sogleich verloren gehen, diese Möglichkeit, gemocht zu werden.

Ich fühle mich, als wäre ich dreizehn, dabei ist mein ältester Sohn schon elf. Er würde nie «Streber*in» zu jemandem sagen. Er würde mir empört von Kindern erzählen, die das sagen, die überhaupt Schimpfwörter verwenden, traurig und auch immer wieder schockiert, er würde das Gender-Sternchen mitsprechen, und sein kleinerer Bruder würde ihm beipflichten und zum hundertsten Mal wiederholen: «Ich verstehe das nicht, warum jemand gemein sein will.»