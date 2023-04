Herzhaft lachen oder herzzerreissend weinen: Freunde tun gut! Daher sollten wir uns für sie Zeit nehmen. Foto: Getty Images

Tränen kullern über meine Wangen, ich ringe nach Luft, mein Gesicht ist rot und ich bebe. Meinem Gegenüber geht es genau gleich, es könnte mein Spiegelbild sein. Einige Tischnachbarn haben sich bereits zu uns umgedreht und schütteln verständnislos den Kopf. Das Besteck haben wir längst zur Seite gelegt, die Wassergläser fassen wir sicherheitshalber nicht an, weil wir uns nicht noch mehr blamieren wollen. Wir sitzen in einem Restaurant in der Nähe des Zürcher Hauptbahnhofes und halten uns die Hände vor den Mund, um das Prusten etwas einzudämmen.