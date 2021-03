Neue Musikserie «Das Berner Brodeln»: Simone De Lorenzi von Fiji «Die Musik hat den Psychiater ersetzt»

Wie klingt Bern nach der Pandemie? Was braut sich in den Studios und Übungsräumen zusammen? Das Elektroduo Fiji hat sich aus Mangel an äusseren Einflüssen vermehrt mit sich selbst beschäftigt, wie Sängerin Simone De Lorenzi erzählt.