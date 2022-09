Thomas Dürr im Interview – «Meine Aufgabe ist, die Leute von Netflix wegzubringen» Der grösste Konzertveranstalter der Schweiz über Beyoncés fragwürdigen Fuhrpark, innovative «alte Säcke» und was es heisst, der Partner von Irina Beller zu sein. Rico Bandle

«Rocker wollen leben, bevor sie sterben»: Konzertveranstalter Thomas Dürr im Stadtcasino Basel. Foto: Stefan Bohrer

Wenig deutet darauf hin, dass in dem verwunschenen Altbau Konzerte von Weltstars organisiert werden. Hier, in der Nähe des Basler Zoos, sind die Büros von Act Entertainment untergebracht, dem Schweizer Marktführer der Live-Unterhaltung. Gründer und Chef Thomas Dürr hat in den letzten 30 Jahren mehr als 5000 Konzerte und Shows auf die Bühne gebracht, bis Corona das Geschäft vorübergehend lahmlegte.