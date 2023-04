Teurer wohnen im Zentrum – «Mein Vater soll hierbleiben dürfen» Höhere Landpreise, mehr Eigenmietwert – in Boomgemeinden wird das Zentrum auch für alteingesessene Eigentümer teurer. Etwa in Lyss. Sandra Rutschi , Iris Andermatt Fotos

Vater und Sohn Werner und Ueli Tschanz vor ihrem 117-jährigen Haus in Lyss. Foto: Iris Andermatt

Es fühlt sich an wie ein Besuch in einem Ballenberg-Haus: Neben der Riegelfassade führt die Treppe hoch in eine Laube und in die Wohnung von Werner Tschanz. Ein schwarzes Ofenrohr ragt wie ein Bogen über den Gang. Im Wohnzimmer steht ein Kachelofen – neben dem kleinen Holzherd in der Küche die einzige Heizung in der Vierzimmerwohnung. Abends feuert der 92-Jährige dort mit selbst gehackten Scheitern ein. So hat er es warm, bevor er im ungeheizten Schlafzimmer zu Bett geht.