Tagestipp: Film «Parallel Lives» – Mein Leben und das meiner «Zwillinge» Was bestimmt unsere Biografie? Das Schicksal, der Zufall? Im Dokumentarfilm «Parallel Lives» spürt Frank Matter ferne Geschwister auf, die am selben Tag geboren wurden wie er. Alexander Sury

Einer der fünf «Zwillinge»: Zukiswa Ramncwana wuchs in Südafrika unter dem Regime der Apartheid auf. Foto: zvg

Wodurch wird unsere Biografie bestimmt? Ist es Schicksal, Zufall, Zeitgeist? Sind es die Menschen um uns herum? Im Dokumentarfilm «Parallel Lives» spürt Frank Matter ferne Geschwister auf, vier Menschen, die wie er am 8. Juni 1964 geboren wurden: Sie leben in China, in den USA und in Südafrika. Über Biografien, die unterschiedlicher nicht sein könnten, findet der Regisseur einen persönlichen Zugang zur Zeitgeschichte. Das verflochtene Weltgeschehen wird in fünf Lebensgeschichten sicht- und greifbar. Bildgewaltig, mit feinem Humor und fernab des Plakativen wirft der Film existenzielle Fragen auf, die uns alle verbinden. (lex)

