SCB-Stürmer Bärtschi tritt zurück – «Mein Körper bringt nicht mehr die Leistung, die ich von ihm benötige» Das traurige Ende einer Karriere: Gesundheitliche Probleme zwingen Sven Bärtschi mit erst 30 Jahren und trotz Vertrag bis 2025 zum Rücktritt. Er hofft, andere inspiriert zu haben. Angelo Rocchinotti

Der Körper macht nicht mehr mit: Nach nur einer Saison beim SC Bern und in der höchsten Schweizer Liga tritt Sven Bärtschi vom Spitzensport zurück. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Es war Ende Januar, als Sven Bärtschi im Restaurant der Postfinance-Arena sass und Optimismus verströmte. «Ich habe das Gefühl: Jetzt kommt meine Zeit», sagte der SCB-Stürmer, dem in 36 Partien bloss vier Tore gelangen, kämpferisch. Doch nur fünf Tage später wurde Bärtschi aus dem Team beordert, musste Extraschichten schieben und kam bloss noch zu zwei Einsätzen. Letztmals am 18. Februar beim 2:5 in Genf. Es sollte das letzte Spiel seiner Karriere gewesen sein. Nun tritt Bärtschi zurück.

«Eine schmerzhafte Entscheidung», lässt sich der ehemalige Langenthal-Junior, dessen Vertrag beim SCB bis 2025 gelaufen wäre, in einer Medienmitteilung zitieren. «Eishockey ist eine Sportart, die dem Körper alles abverlangt. Wie die meisten Spieler hatte auch ich eine Reihe von Verletzungen, die nun ihren Tribut fordern. Nach monatelangem Training ist mir klar geworden, dass mein Körper nicht mehr die Leistung bringen kann, die ich von ihm benötige. Und mit weniger als 100 Prozent zu spielen, das kann ich nicht akzeptieren.»

Depressionen nach Gehirnerschütterung

Zwölf Jahre verbrachte Bärtschi in Übersee, brachte es für Calgary, Vancouver und Vegas zu 294 Einsätzen (66 Tore). Dass ihn Portland 2011 in der ersten Runde gedraftet hat, mache ihn unglaublich stolz. Doch: «Ich habe nie vergessen, woher ich gekommen war – und wie ich dorthin gelangte. Es gibt mir ein gutes Gefühl, konnte ich meine letzten Spiele als Profi dort bestreiten, wo meine Reise begann. In jenem Kanton, in welchem ein Bub aus Aarwangen einfach zum Spass Eishockey spielen wollte und keine Ahnung hatte, dass ihm diese Sportart dereinst so viele Erfahrungen, Erlebnisse und Freundschaften bescheren würde.»

Spass hatte Bärtschi zuletzt wenig. Im Herbst 2018 zog sich der Stürmer nach einem rüden Foul des Tschechen Tomas Hyka eine schwere Gehirnerschütterung zu, litt während Monaten unter Angstzuständen und Depressionen. Bärtschi konnte danach in der NHL nie mehr richtig Fuss fassen und blieb auch in Bern unter den Erwartungen.

Der 30-Jährige freut sich, nun mehr Zeit mit den Kindern Callan (4) und Emmy (7 Monate) verbringen zu können. Und sagt: «Ich hoffe, ich konnte viele junge Schweizer Spieler inspirieren, dass sie immer an sich glauben. Verfolgt eure Träume und lasst euch nicht davon abhalten.»

Sven Bärtschi kam für den SCB zu 36 Einsätzen, skorte dabei vier Tore und 10 Assists. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

