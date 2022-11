Abo Sharon Stone im Interview – «Mein Gesicht hing schief, ich stotterte, und beim Gehen zog ich ein Bein nach» Ein ehrliches Interview mit der Schauspielerin Sharon Stone über ihren Schlaganfall, Hollywood und andere Abgründe.

Sexuelle Übergriffe, Fehlgeburten, Familientragödien: «Die Wahrheit ist selten filmreif, sagt Sharon Stone. Illustration: Andrea Ventura

Sven Michaelsen (Das Magazin)

Es gibt Ereignisse, die eine Biografie für immer in zwei Teile zerschneiden, in ein Davor und ein Danach. Der Tag im September 2001, der das Leben von Sharon Stone in Stücke schlug, begann mit einem Schlaganfall und schweren Blutungen in Kopf und Wirbelsäule, die neun Tage nicht zu stoppen waren.