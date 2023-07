Feuer in Münchenbuchsee – Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar In einem Mehrfamilienhaus in Münchenbuchsee ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner der acht Wohnungen konnten rechtzeitig ins Freie gebracht werden.

Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen Flammen aus dem Haus. Alle acht Wohnungen wurden stark beschädigt. Foto: Newsscout/20 Minuten

Nach dem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Münchenbuchsee am Samstagabend ist eine Person mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht worden. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache wird untersucht.

Die Brandmeldung für das Mehrfamilienhaus am Weiherweg ging am Samstag kurz nach 21 Uhr ein, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte seien eine starke Rauchentwicklung und Flammen aus Fenstern einer Wohnung sichtbar gewesen. Das Feuer habe rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden können. Das Haus sei aber massiv beschädigt worden.

Die anwesenden Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses konnten sich laut Polizeiangaben mit Hilfe von Drittpersonen und Angehörigen der Feuerwehr und der Polizei ins Freie begeben. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Für sieben der acht Mieterparteien wurden individuelle Lösungen gefunden, für eine Partei konnte die Gemeinde eine vorübergehende Wohnlösung organisieren.

SDA/tag

