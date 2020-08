Feuer am Bielersee – Mehrfamilienhaus in Sutz in Brand geraten – keine Verletzten Bei einem Feuer in Sutz am Bielersee ist in der Nacht auf Mittwoch ein Mehrfamilienhaus schwer beschädigt worden.

Die Seestrasse in Sutz zieht sich dem Bielersee entlang. GOOGLE STREET VIEW

In Sutz am Bielersee ist in der Nacht auf Mittwoch ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, doch wurde das Gebäude stark beschädigt.

Laut einer Mitteilung des Regierungsstatthalteramts und der Berner Kantonspolizei brach das Feuer im ersten Stock aus. Danach weitete es sich auf den Dachstock aus. Diese beiden Geschosse brannten vollständig aus.

Sämtliche Bewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Mehrere Personen wurden durch ein Ambulanzteam hinsichtlich einer möglichen Rauchgasvergiftung kontrolliert. Die Gemeinde und Privatpersonen besorgten den Hausbewohnern eine Unterkunft.

Die Regio-Feuerwehr Täuffelen und die Berufsfeuerwehr Biel brachten den Brand gegen 04.30 Uhr unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauerten jedoch noch bis in den Morgen hinein an. Die Polizei ermittelt zur Klärung der Brandursache.

SDA