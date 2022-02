Grossaufmarsch am Samstag – Mehrere Proteste in Bern erwartet

Krieg in der Ukraine im News-Ticker Putin ruft ukrainische Armee zur Machtübernahme auf | Schwere russische Verluste gemeldet | EU-Sanktionen gegen Putin und Lawrow

Armeeeinheiten greifen die Ukraine an mehreren Flanken an, die Regierung in Kiew spricht von einem grossangelegten Krieg. Wir berichten laufend.