Wartezeit Richtung Süden – Mehrere Kilometer Stau vor Gotthard-Nordportal Wer mit dem Auto unterwegs in den Süden ist, braucht am Auffahrtstag Geduld. Derzeit beträgt die Wartezeit vor dem Gotthardtunnel über eine Stunde.

Der Reiseverkehr übers Auffahrtswochenende staut sich vor dem Gotthard Tunnel in Richtung Süden. (Symbolbild) Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Vor dem Nordportal des Gotthard-Strassentunnels hat sich am Auffahrtsdonnerstag auf dem Weg nach Süden erneut ein langer Stau gebildet. Dieser erreichte am frühen Morgen eine Länge von acht Kilometern, was einer Wartezeit von einer Stunde und 20 Minuten entsprach.

In der Nacht hatte sich der Stau zunächst für wenige Stunden aufgelöst. Am Vorabend war die Blechlawine laut dem Verkehrsdienst TCS ebenfalls zeitweise auf zehn Kilometer Länge angewachsen.

Über die Auffahrtstage müssen Autofahrerinnen und Autofahrer auf diversen Strecken in der Schweiz mit viel Verkehr rechnen. Das Bundesamt für Strassen (Astra) empfahl Reisenden als Alternativen zum Gotthardtunnel die San-Bernardino-Route, den Tunnel durch den Grossen St. Bernhard sowie den Simplonpass und den Autoverlad durch den Lötschberg und den Simplon.

Die SBB setzen zu Auffahrt und an Pfingsten Anfang Juni je 25 Extrazüge ins Tessin und zurück ein. Pro Wochenende stünden den Reisenden damit rund 35'000 zusätzliche Sitzplätze zur Verfügung, hiess es in einer Mitteilung des Bahnkonzerns. Dennoch könne nicht ausgeschlossen werden, dass es in Einzelfällen zu hohen Frequenzen auf einzelnen Zügen komme.

SDA/ij

