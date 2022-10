Urteil des Bundesstrafgerichts – Mehrere Jahre Haft für Bankomat-Sprenger von Schaffhausen Der 39-Jährgie ist vom Bundesstrafgericht primär wegen Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht verurteilt worden. Seine Komplizen sind noch frei.

Die Täter knüpften sich auch einen Bankomaten in Buchberg im Kanton Schaffhausen vor. Foto: Screenshot Schaffhauser Polizei

Das Bundesstrafgericht hat den Bankomaten-Sprenger von Schaffhausen zu einer Freiheitsstrafe von 52 Monaten und zu einer Geldstrafe verurteilt. Der 39-jährige Mann wurde der Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht und weiterer Delikte für schuldig befunden.

Die Bundesanwaltschaft (BA) hatte den Mann wegen der Sprengung eines Bankomaten in Wilchingen im Februar 2021 und einer weiteren in Buchberg im April des gleichen Jahres angeklagt. Die Strafkammer des Bundesstrafgerichts sprach den aus Rumänien stammenden Mann am Dienstag im ersten Fall frei.

Beim Anschlag auf den Bankomaten der Raiffeisenbank in Buchberg sprach ihn die Kammer dagegen der Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht schuldig. Hinzu kommen versuchter qualifizierter Diebstahl, qualifizierte Sachbeschädigung und die Entwendung eines Fahrzeugs zum Gebrauch. Die Tat soll er mit mindestens zwei Mittätern begangen haben, die bisher jedoch nicht dingfest gemacht werden konnten.

Zu kleines Loch

Die Männer hebelten das Notenfach des Bankomaten bei der Volg-Filiale in Buchberg mit einem Geissfuss auf, brachten dort eine Sprengladung an und liessen diese explodieren. Dadurch entstand ein Sachschaden von über 200'000 Franken und ein gut 40 auf 40 Zentimeter grosses Loch in der Wand zum Tresorraum.

Weil die Täter nicht durch das Loch hindurch passten, kamen sie an die über 500'000 Franken und rund 80'000 Euro des Bankomaten nicht heran. Auch konnten sie das zuvor gestohlene Fluchtfahrzeug nicht mehr verwenden, weil dieses durch die Explosion stark in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Die Strafkammer verurteilte den Rumänen zusätzlich zur Freiheitsstrafe zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 30 Franken. Von der Freiheitsstrafe sass der Mann bereits 339 Tage in der vorangegangenen Haft ab. Das Gericht sprach ausserdem eine Landesverweisung von zehn Jahren aus. Von den Verfahrenskosten in der Höhe von rund 30'000 Franken muss der Verurteilte die Hälfte übernehmen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann bei der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts angefochten werden.

(Urteil SK.2022.37 vom 25.10.2022)

SDA/fal

