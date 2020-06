Winterthur ZH – Mehrere Fahrzeuge der Post gehen in Flammen auf In der Nacht auf Freitag sind mehrere Fahrzeuge der Post Winterthur ausgebrannt.

Grosser Sachschaden in Winterthur: Mehrere Fahrzeuge der Post haben gebrannt. (26. Juni 2020) BRK News Leser-Reporter BRK News 1 / 7

In der Nacht auf Freitag hat es bei der Schweizerischen Post in Winterthur ZH gebrannt. Mehrere Fahrzeuge standen in Flammen, auch das Postgebäude in Winterthur Grüze wurde beschädigt. Gegen 1 Uhr erreichten die ersten Bilder und Videos von Leser-Reportern die Redaktion.

( chk )