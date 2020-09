Flüchtlingslager auf Lesbos – Mehrere EU-Staaten nehmen 400 Minderjährige aus Moria auf Eine gemeinsame Flüchtlingspolitik hat die EU noch nicht, doch nachdem das Lager auf der Insel Lesbos durch mehrere Bränden fast vollständig zerstört wurde, sehen sich einige Staaten und die Schweiz in der Pflicht, aktiv zu werden.

Einige EU-Staaten helfen konkret mit der Aufnahme von Minderjährigen. Foto;: Keystone

Nach dem Grossbrand im griechischen Flüchtlingslager Moria haben sich nach Angaben des deutsche Innenministers Horst Seehofer bisher zehn EU-Staaten bereit erklärt, sich an der Aufnahme von 400 unbegleiteten Minderjährigen zu beteiligen.

«Unsere Kontakte mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben bis zur Stunde dazu geführt, dass sich mit uns zehn europäische Mitgliedsländer an den Hilfen – das heisst an der Umsiedlung für die unbegleiteten Minderjährigen – beteiligen», sagte der deutsche Innenminister Horst Seehofer am Freitag in Berlin. In der von Seehofer genannten Zahl Zehn ist die Schweiz inbegriffen, die kein EU-Mitglied ist.

Man sei aber noch mit weiteren Ländern im Gespräch. Es sei angesichts der Regierungsbeteiligung der Grünen in Österreich «überraschend», dass Wien bislang keine Zusage gemacht habe.

Ein Grossteil der Menschen – je 100 bis 150 – werde von Deutschland und Frankreich aufgenommen, erklärte der Minister. In Deutschland sei eine Ankunft der Jugendlichen spätestens bis Monatsende geplant. Eine genaue Zahl könne aber erst genannt werden, wenn die Gespräche mit den anderen EU-Staaten abgeschlossen seien. «Die 400 Minderjährigen sind ein erster Schritt und diesem ersten Schritt wird ein weiterer folgen», erklärte Seehofer. Er wolle, dass man sich dabei auf Familien mit Kindern konzentriere.

Feuer wohl von Migranten selbst gelegt

Das Lager Moria war in der Nacht zum Mittwoch bei mehreren zeitgleichen Bränden fast vollständig zerstört worden. Statt der vorgesehenen rund 3000 Migranten waren dort mehr als 12’000 Menschen untergebracht. Einige der Migranten sollen Feuer gelegt haben, nachdem für die Bewohner des Flüchtlingslagers wegen Corona-Infektionen Quarantäne verordnet worden war.

Seehofer sagte zudem, dass Griechenland am Donnerstag Vorschläge übermittelt habe, wie Deutschland bei der Unterbringung und Versorgung der obdachlos gewordenen Menschen vor Ort helfen könne. Die Bundesregierung wolle sich nun mit den deutschen Hilfsorganisationen zusammensetzen, um möglichst umfassend zu helfen.

Kommission dringt auf gemeinsame EU-Flüchtlingspolitik

Die EU-Kommission wird nach Angaben von Migrationskommissar Margaritis Schinas am 30. September einen neuen Anlauf für eine gemeinsame EU-Flüchtlingspolitik vorlegen. Das kündigte Schinas am Freitag in Berlin in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesinnenminister Horst Seehofer an.

Die Initiative habe drei Elemente. Einerseits wolle man mit grösserer Hilfe für Entwicklungsländern dafür sorgen, dass Menschen gar nicht erst ihre Heimat verliessen. Zum anderen wolle man die EU-Aussengrenzen besser und «robust» mit einer neuen Küstenwache und mehr Personal schützen. Drittens wolle man ein dauerhaftes System von Solidarität unter allen EU-Staaten erreichen, um die Herausforderungen durch Asylbewerber zu bewältigen.

Zahl der Flüchtlinge bereits reduziert

Schinas räumte ein, dass die EU-Kommission 2016 mit einem ersten Anlauf gescheitert sei, eine gemeinsame Flüchtlingspolitik zu vereinbaren. «Moria ist für uns eine sehr starke Mahnung hinsichtlich dessen, was wir in Europa ändern müssen», sagte er mit Blick auf das abgebrannte Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos.

Schinas betonte zudem, dass die EU den Transfer von 400 unbegleiteten Minderjährigen von Lesbos auf das griechische Festland organisiert und finanziert habe. Man habe die Zahl der Personen in dem Flüchtlingslager in den vergangenen Monaten bereits von 25’000 auf 12’000 Personen reduzieren können. Das habe die Lage auf der Insel Lesbos entspannt. «Die Situation wäre heute wesentlich schlimmer ohne diese Anstrengungen», sagte der EU-Kommissar.

