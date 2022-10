In der Region Bern – Mehrere Einbrüche in Fahrzeuge – zwei Personen angehalten In der Region Bern wurde in den letzten Tage vermehrt in Autos eingebrochen. Zwei Männer konnten angehalten werden.

Zwei Männer konnten auf frischer Tat ertappt werden. (Symbolbild) Foto: Getty Images





Seit letzter Woche verzeichnet die Kantonspolizei in der Region Bern eine Zunahme von Einbrüchen in Fahrzeuge. In der betroffenen Region wurde deshalb die Polizeipräsenz erhöht, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.



So konnte eine Patrouille am Montagmorgen, nach einem Hinweis auf einen Einbruch in ein Fahrzeug, in Liebefeld (Gemeinde Köniz) einen Mann anhalten, der kurz zuvor mutmasslich eine Jacke mit Wertgegenständen aus einem Fahrzeug gestohlen hatte.

Am Dienstag wurde ein weiterer Mann in Bern dabei beobachtet, wie er einen Rucksack aus einem Fahrzeug entwendete. Er konnte ebenfalls angehalten werden. Ermittlungen zu beiden Fällen sind im Gang.



Im Zusammenhang mit den Einbrüchen rät die Polizei:

Keine Wertgegenstände im Fahrzeug lassen.

Das Fahrzeug immer abschliessen.

Bei fernbedienten Schliesssystemen immer darauf achten, dass das Fahrzeug auch wirklich verschlossen ist.

Hinweise aus der Bevölkerung würden oft zu raschen Interventionen und Anhaltungen von Tätern sorgen, so die Polizei weiter. Verdächtige Beobachtungen können direkt unter den Notrufnummern 112 oder 117 gemeldet werden.



pd/tag

