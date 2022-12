Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Mehr Zeit für das Wesentliche Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert. Markus Janka

Will sich auf das Wesentliche konzentrieren und auf ein Jahresbudget verzichten: Der Co-Chef der Wiesner-Gastro-Gruppe, Manuel Wiesner. Foto: PD

In der Gastronomie sind die Margen tief, die Fixkosten hoch, ausserdem fehlt das Personal. Wer mithalten will, muss sich etwas einfallen lassen – nicht nur kulinarisch. Die Wiesner-Gastro-Gruppe mit 34 Restaurants in Basel, Bern, Winterthur, Zug, Luzern und Zürich – darunter etwa Nooch und Negishi – hat sich zu einem ungewöhnlichen Schritt entschieden: Im nächsten Jahr wird kein Jahresbudget mehr gemacht. Co-Chef Manuel Wiesner schreibt auf Linkedin, starre Budgetplanung sei in dieser volatilen Welt nicht mehr zeitgemäss. Vom Verzicht des Jahresbudgets erhofft sich Wiesner mehr Zeit für das Wesentliche: «Unsere Mitarbeitenden und die Restaurants.»