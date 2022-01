Vor nächster Agrar-Abstimmung – Mehr Wellness – weniger Antibiotika Der Schweizerische Bauernverband eröffnet den Kampf gegen die Massentierhaltungsinitiative. Zwei Schweinezüchter zeigen, was sich in den letzten Jahrzehnten verbessert hat. Susanne Graf

Auf dem Hof von Franz und Marianne Guillebeau entscheiden die trächtigen Zuchtsauen selber, ob sie drinnen liegen oder auf dem Vorplatz spazieren wollen. Foto: Franziska Rothenbühler

Der Druck hält an: Kaum hat sich der Schweizerische Bauernverband (SBV) vom Kampf gegen die Trinkwasser- und Pestizidinitiative erholt, steht im Herbst die nächste Abstimmung an: Die Massentierhaltungsinitiative will «eine technisierte Tierhaltung in Grossbetrieben zur Gewinnung möglichst vieler tierischer Produkte» verbieten.

Der Betrieb von Marianne und Franz Guillebeau in Lanzenhäusern zählt nach dieser Definition wohl dazu. Die Landwirte züchten Schweine und halten dafür 100 Muttersauen. Um zu zeigen, was sich in Sachen Nutztierhaltung in den letzten vier Jahrzehnten getan hat, führte der SBV seine Jahresmedienkonferenz auf ihrem Hof durch.