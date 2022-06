Wenig Frauen auf Schweizer Bühnen – «Mehr war nicht möglich» – «Das ist eine faule Ausrede» Warum treten an gewissen Festivals keine weiblichen Acts auf? Und wie erreichen andere eine Quote von 50 Prozent? Eine Spurensuche. Martin Fischer Lisa Füllemann

Die Schweizer Newcomerin Joya Marleen bei ihrem Auftritt am Open Air Gampel im Jahr 2021. Sie ist gefragt und spielt diesen Sommer an mehreren Festivals in der Schweiz. Foto: Keystone

Die Diskrepanz ist beträchtlich: Während am Berner Gurtenfestival dieses Jahr die Hälfte aller Acts weiblich ist, wird am Moon & Stars in Locarno keine einzige Frau auf der Bühne stehen. Seit mehreren Festivalsommern kocht die Diskussion immer wieder hoch: Warum sind an gewissen Veranstaltungen so wenige Musikerinnen zu sehen?

Ist es für die Grossen wirklich schwieriger?