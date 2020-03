Start der neuen Website – Mehr Übersicht und Vielfalt auf den digitalen Kanälen Der «Bund» hat seinen Auftritt erneuert. Das Bedürfnis nach Information und Übersicht ist in schwierigen Zeiten besonders gross. Patrick Feuz

So präsentiert sich die neue Webseite auf dem Smartphoner, Tablet und Desktop.

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Willkommen auf der neuen «Bund»-Website. Wir haben die Seite für Sie gründlich modernisiert, denn unser digitales Angebot wird immer wichtiger. Insbesondere jenes für die mobile Nutzung, die mittlerweile 80 Prozent ausmacht. Die neue Seite ist übersichtlicher gestaltet, wir können Ihnen mehr Artikel anbieten, wir haben neue Darstellungsformen für Fotos zur Verfügung sowie neue Bild- und Textelemente, um Ihnen schneller einen Überblick zu bieten. Zudem wurde die Suchfunktion auf der Seite verbessert.

Die neue «Bund»-Seite passt sich automatisch der Grösse Ihres Bildschirms an, egal ob Sie ein iPhone, ein Tablet oder ein Android-Gerät benutzen. Dank neuer Technologie sind auch die Ladezeiten kürzer, sodass auch Videos und Podcasts schneller erscheinen.

Die App für das Smartphone bleibt vorderhand weitgehend gleich; es empfiehlt sich jedoch, sie zu aktualisieren. In älteren Versionen werden unter Umständen nicht alle Artikel richtig dargestellt.

Wir erleben gerade ausserordentliche Zeiten. Das Bedürfnis nach Informationen ist in der vom Coronavirus ausgelösten Notsituation gross. Das Interesse an unserer Berichterstattung freut uns, bringt unsere Website und unser digitales Redaktionssystem aber an die Grenzen.

Deshalb haben wir entschieden, die neue stabilere Website aufzuschalten, obwohl die Umstände günstiger sein könnten – die meisten unserer Redaktorinnen und Redaktoren arbeiten gegenwärtig von zu Hause aus, ebenso unsere IT-Spezialisten.Schauen Sie sich die neue Website genau an. Wir freuen uns über Hinweise, Verbesserungsvorschläge und Kritik: redaktion@derbund.ch.

Ich wünsche Ihnen viel Lesevergnügen.

Patrick Feuz, Chefredaktor